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İzmir’deki Kardeşlerin Trajik Yangın Olayı

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KÜÇÜK KARDENİLERİN TRAJEDİSİ

Türkiye, İzmir’de yaşanan trajik bir yangında hayatını kaybeden 1 ile 5 yaşlarındaki 5 kardeşe derin bir üzüntüyle karşılıyor. Baba cezaevinde bulunuyor, anne ise çocukları ile zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Yangının çıkmasına sebep olan durumların arkasında yatan gerçekler ve çocukların devlet korumasına verilmemesi için direnen anneye ne tür çözümler sunulabileceği merak ediliyor.

YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK ZORUNDA

İzmir Selçuk’ta, annelerinin kapısını kilitlediği evde meydana gelen yangında, 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşındaki 5 kardeşin yaşamını yitirmesi, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Bu trajik olay, aile yapısı ve toplumsal destek sistemleri üzerine yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Çocukların yaşamı için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı da tartışılan konular arasında yer alıyor.

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