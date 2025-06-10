İzmir’deki Kaza, 5 Ölümle Sonuçlandı

İZMİR’DE ZİNCİRLEME KAZA VE SON RACİ AĞITLAR

İzmir’de meydana gelen korkunç bir zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden üçü olan Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolundaki Keler mevkisinde gerçekleşti. Özkan Nazlı’nın (45) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Bu çarpışmadan sonra, savrulan otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki bir başka araca çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

KAZA SONUCU HAYAT KAYBETTİLER

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ve diğer araçların sürücüsü Sultan ile onun ablaları Emine ve Fatma Baran yaşamını yitirdi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20) ise ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yaralanmadan atlatan S.U. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Bayram ziyaretinden dönerken kaza geçiren Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı, dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Galericilik yapan ve tarım ürünleri alım satımına ilgilendiği öğrenilen Nazlı çiftinin yaralı kızları Zeynep Nazlı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Eda Doğa Doyuran’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Zeynep ile Eda’nın çocukluk arkadaşı olduğu belirtildi.

KARDEŞLER MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hayatını kaybeden Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran’ın cenazeleri ise bu sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin’e getirildi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan yakınları tarafından alınan üç kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesindeki kırsal Dara Mahallesi’ne ulaştırıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından üç kardeş, gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa bir süre önce askerden dönen Sultan Baran’ın, iki ablasıyla birlikte çalıştığı Menderes’teki midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken gerçekleştiği öğrenildi.