İzmir’deki Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İZMİR’DE ZİNCİRLEME KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

İzmir’de gerçekleşen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybeden beş kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin’de son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı’nın (45) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran yönetimindeki araç çarpıştı. Savrulan Nazlı’nın otomobili, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki başka bir araca çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine yapılan ihbar ile sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ve diğer aracın sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine ve Fatma Baran yaşamlarını yitirdi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), Menderes Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayı hafif atlatan otomobilin sürücüsü S.U., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Bayram ziyaretinden dönerken hayatlarını kaybeden Özkan ve Suna Nazlı, dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Galericilik ve tarım ürünleri alım satımıyla uğraşan Nazlı çiftinin yaralanan kızı Zeynep Nazlı tedavisinin ardından taburcu edildi. Eda Doğa Doyuran’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ve Eda’nın çocukluk arkadaşlığı olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran’ın cenazeleri ise bugün sabah saatlerinde hava yoluyla Mardin’e götürüldü. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan yakınları tarafından alınan üç kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından kardeşler gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden dönen Sultan Baran’ın ablasıyla birlikte çalıştığı Menderes’teki midye işletmesinden Konak’a dönerken yaşandığı belirtildi.