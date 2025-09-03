İzmir’deki Kazılarda Osmanlı Dönemi Buluntuları

ÖNEMLİ BULUNTULAR

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazılarda Osmanlı dönemine ait kemer tokaları ve yüksükler keşfedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” şeklinde bilgi verdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülen kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. destek veriyor.

SÜREÇTEKİ İLERLEMELER

Smyrna Antik Kenti’nin kazı çalışmaları devam ederken, antik dönem agoralarından Smyrna Agorası ile Akdeniz’in en büyük tiyatrolarından Smyrna Tiyatrosu’nun tarihi keşfediliyor. Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kenti kapsayan kazılarda farklı dönemlere ait objeler ortaya çıkıyor. 2020 yılında UNESCO tarafından ‘İzmir Tarihi Liman Kenti’ adıyla Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti’nde yapılan kazılarda, Osmanlı dönemine ait toplam 41 kemer tokası ile 27 yüksük bulundu.

KAZILAR HAKKINDA DETAYLAR

Buluntularla ilgili değerlendirme yapan İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, “Tarihi kent merkezinde arkeolojik kazıları yürütmekteyiz. Helenistik dönemden erken Cumhuriyet dönemine kadar her türlü kalıntılara ulaşmaktayız. Bu kalıntılar içerisinde İzmir’in son bin yıldaki Türk idaresindeki kalıntılar ön plana çıkıyor” dedi. Prof. Dr. Ersoy, buluntuların İzmir için önemine de değinerek, “Bu buluntular İzmir’in bir tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” ifadesini kullandı.

KÜLTÜREL KAYNAKLARIN İNCELENMESİ

İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Ürer, kazılarda elde edilen kemer tokaları ve yüksüklerin önemine vurgu yaparak, “Kazılarda çok güzel kemer tokaları ve yüksükler var. Pamuk üretiminin olduğu İzmir’de, bu buluntuların yoğun çıkması dikkatimizi çeken bir konu oldu. Kemer tokaları hem estetik hem işlevsel objeler. Bu buluntular 19’uncu yüzyıl örnekleri. Milattan önce 5-6 yüzyıllardan itibaren kurgan yapılarda bulunan örneklerle bugünküleri kıyasladığımızda çok fazla değişmediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ürer, bu buluntuların genel olarak tunç, bakır ve pirinç malzemelerden yapıldığını, üzerlerinde çeşitli süslemeler bulunan kare ve dikdörtgen örneklerin olduğunu belirtti.