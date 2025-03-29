İzmir’deki Kimyasal Fabrikada Patlama: 1 Ölü

ALİAĞA’DA KİMYASAL FABRİKADA PATLAMA

İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan bir kimyasal fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 4 işçi ağır yaralandı, 1 işçi ise hayatını kaybetti. Olayın sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada meydana geldiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, gaz sıkışmasının neden olduğu patlama sonrası yangın oluştu.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Patlama sonrası hemen ihbar yapılarak fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.