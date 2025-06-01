İzmir’deki Köpek Oteli, Yurt Dışından İlgi Görüyor

İZMİR’DEKİ KÖPEK OTELİNE YOĞUN İLGİ

Türkiye’deki tatil yerlerini tercih edenler, “can dostlarını” güvenle emanet edebilecekleri İzmir’deki köpek oteline büyük ilgi gösteriyor. Güzelbahçe’de 18 yıldır hizmet veren bu köpek oteli, özellikle tatile giden fakat evcil hayvanlarını bırakacak yeri olmayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Otelde, her biri 6, 8 ve 10 metrekare olan 24 bungalov tarzında oda yer alıyor. Misafirlere, eğitim, kuaför hizmeti ve veteriner desteği de sağlanıyor. Hayvanlarının bakımını takip etmek isteyen sahipler için kameralı “suit odalar” bulunuyor. Bu odalarda köpeklerin son durumlarıyla ilgili videolar sahiplerine WhatsApp üzerinden iletiliyor. Ayrıca, köpeklerin otelde kalabilmesi için kayıt esnasında aşı karnelerinin tam olması zorunluluğu bulunuyor.

KURBAN BAYRAMINDA DOLULUK ORANI

İşletme sahibi Bahadır Karabulut, Kurban Bayramı döneminde taleplerine yetişemediklerini belirtiyor. İlgiden memnun olduklarını ifade eden Karabulut, “Bayramdan yaklaşık bir ay öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyoruz çünkü düzenli olarak her sene getiren müşterilerimiz var” diyor. Tatil yerinde olduklarından dolayı rezervasyonların 30 gün öncesinden dolduğunu belirtiyor. Karabulut, köpek sahiplerinin tatile çıkacakları şehirdeki köpek otellerine göre planlarını yaptıklarını söylüyor.

YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLER

Köpek oteline yurt dışından da birçok talep geldiğini vurgulayan Karabulut, Türkiye’nin tatil cenneti olması nedeniyle Katar ve İran gibi ülkelerden başvurular aldıklarını, insanların köpeklerini yanlarında getirmek istememesi durumunda köpeklerin kargo yoluyla otel ulaşımını sağlayabildiklerini aktarıyor. Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa’da yaşayan Türklerin de artık köpekleriyle birlikte geldiğini söyleyen Karabulut, otelin günlük fiyatlarını açıklıyor: “6 metrekarelik küçük odalar için 1100 lira, 8 metrekarelik büyük odalar için 1400 lira ve 10 metrekarelik suit odalar için 2400 lira.”

MEMNUN MÜŞTERİLER

Müşterilerden Ali Salcan, 7 yaşındaki köpeğini 6 yıldır bu köpek oteline emanet ettiğini ve hizmetten son derece memnun kaldığını belirtiyor. Bayram tatilinde yurt dışına çıkmaya karar verdiğini anlatan Salcan, “Gönül rahatlığıyla buraya getiriyoruz. Gerçekten kamera sistemi sayesinde sürekli ulaşabiliyoruz. Akıllı cep telefonumuza bakarak köpeğimizi izleyebiliyoruz.” ifadeleriyle otelin güvenliğini ve sağladığı hizmeti vurguluyor.