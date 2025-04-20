İzmir’deki Öğrenciler Kostüm Üretiyor

ÖĞRENCİLER YENİ PROJELERE İMZA ATIYOR

İZMİR’deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri öğrencileri, çizgi film ve masal kahramanı kıyafetleri tasarlayıp üretmeye başladı. Bu sayede el becerilerini geliştiren öğrenciler, diktikleri kostümleri kiralayarak para kazanıyor. Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Kamile Şaşmaz, “Bu kostümleri kiralayarak hem okulumuza hem de öğrencilerimize destek sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullanıyor. Aynı zamanda okulda düzenlenen etkinliklerde de bu kostümler kullanılıyor.

FIRSATLARDAN YARARLANIYORLAR

Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yöresel kıyafetler ve masal kahramanı kostümleri üretme kararı alarak projelerine başladılar. Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Kamile Şaşmaz, dersleri fırsata çevirerek “İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürü ve çocuk gelişimi öğretmenlerimizin desteği ile kostüm tasarlayıp üretmeye başladık. Sektörde böyle bir açık olduğunu da fark ettik. Bunun hem öğrenciler hem de bizim için de bir fırsat olduğunu düşündük” şeklinde açıklama yapıyor.

ÜRETİMİN KEYFİ VE MUTLULUĞU

Özel kıyafetlerin dikiminde farklı üretim teknikleri gerektirdiğini belirten Şaşmaz, “Yöresel kostümler, masal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile ilgili araştırma yaptık ve en popüler olanları çocuklarımız ile birlikte ürettik. Yaptığımız iş çocuklara katma değer sağladı. Eğlenerek üretmenin ve maddi kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadılar.” diyerek öğrencilerin motivasyonunu artırdıklarını vurguluyor. Çocukların diktikleri kostümleri giyen küçük çocukların mutluluğunu görmek, öğretmenlerin de en büyük motivasyon kaynağını oluşturuyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

10’uncu sınıf öğrencisi Meryem Bilgin, “Ürettiğim şeyleri kendim de denemek, dokunmak çok hoşuma gidiyor. Önce dikip daha sonra kullanıyorum. Bu öz güvenimi yerine getiriyor. Ürettiklerimi ailem görünce çok beğeniyor.” diyerek deneyimlerini paylaşıyor. Öğrencilerden Sude Naz Bayındır ise, “Hem emek sarf ediyoruz hem de üretmeyi öğreniyoruz.” diyerek süreçten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Deniz Can Türk de “Kostümleri kendimiz dikip, denemek bizim için çok eğlenceli.” diyerek gurur duyduklarını ve kazanç sağladıklarını belirtiyor.