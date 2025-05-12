İzmir’deki Operasyonda 7 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla 1-10 Mayıs tarihleri arasında Çiğli, Kiraz, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bu baskınlarda ekipler, 3 litre likit esrar, 407 gram esrar, 250 gram kokain, 130 gram sentetik uyuşturucu, 324 sentetik hap, 955 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 44 av tüfeği kartuşu, 77 fişek, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatıyla birlikte, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 380 lira ve 2 çeyrek altın ele geçirdi.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Baskınlar sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.