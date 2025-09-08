İzmir’deki Saldırıya Türk Bayrağı Tepkisiyle Donatıldı

ŞEHİT POLİSLER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşındaki E.B. isimli bir saldırgan, evinden temin ettiği babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne gitti. Saldırganın ateş açması sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit düştü.

YARALILAR VE SALDIRGANIN YAKALANMASI

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı da yaralandı. Saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’nin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Emniyet mensuplarının şehit olması ve yaralı polis memurlarının durumundan büyük üzüntü duyan sokak sakinleri, evlerine Türk bayrağı asarak saldırıyı protesto etti.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Saldırgan E.B. polis tarafından Ateş edilerek yaralı hale getirildi ve Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Saldırganın tedavisinin sürdüğü bildirildi. E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim aldığı öğrenildi.

Yürütülen soruşturma üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, saldırı ile ilgili olarak 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, ayrıca İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle yürütülmekte olduğu ifade edildi.