İzmir’deki Saldırıya Yayın Yasağı Uygulandı

İZMİR’DE SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. Ayrıca, iki polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaya dair yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Şahin, “8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.” ifadelerini kullandı.