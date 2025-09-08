Gündem

İzmir’deki Saldırıya Yayın Yasağı Uygulandı

izmir-deki-saldiriya-yayin-yasagi-uygulandi

İZMİR’DE SİLAHLI SALDIRI MEYDANA GELDİ

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın hayatını kaybetti. Ayrıca, iki polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaya dair yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Şahin, “8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te yasa dışı göçmenlik faaliyetlerine yönelik operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı ve Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Gündem

Hyundai Online Araç Satışını Başlattı

Otomotiv sektöründe dijital dönüşüm hız kazanıyor. Büyük bir marka, otomobil satışlarını çevrimiçi platformlarda gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.