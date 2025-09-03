İzmir’deki Smyrna’da Kemer Tokası Bulundu

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Osmanlı dönemine ait kemer tokaları ve yüksükler ortaya çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen kazı çalışmaları; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. destekleriyle devam ediyor. Smyrna Agorası ve Smyrna Tiyatrosu gibi önemli antik yapılar, bu çalışmalar sayesinde gün yüzüne çıkıyor.

ÖNEMLİ BULUNTULARIN KEŞFİ

Kadifekale’den Kemeraltı’na kadar uzanan, Büyük İskender tarafından inşa edilen 193 hektarlık alanda süren arkeolojik kazılar, farklı dönemlere ait objeleri keşfetmeye devam ediyor. 2020 yılında UNESCO tarafından ‘İzmir Tarihi Liman Kenti’ adıyla Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti’nde, Osmanlı dönemine ait 41 kemer tokası ve 27 yüksük bulundu. İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Tarihi kent merkezinde arkeolojik kazıları yürütmekteyiz. Helenistik dönemden erken Cumhuriyet dönemine kadar her türlü kalıntıya ulaşmaktayız” dedi.

İZMİR’İN TARİHSEL ÖNEMİ

Prof. Dr. Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in bir tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar, sarayda yaşayan insanların kullandığı objeler değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyesi olan insanların kullandığı objeler” şeklinde sözlerini sürdürdü. İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Ürer, “Kazılarda çok güzel kemer tokaları ve yüksükler var. Pamuk üretiminin olduğu İzmir’de, bu buluntuların yoğun çıkması dikkatimizi çeken bir konu oldu. Kemer tokaları hem estetik hem işlevsel objeler” dedi.

Prof. Dr. Ürer, buluntuların tarihsel sürecine de değinerek, “Milattan önce 5-6 yüzyıllardan itibaren kurgan yapılarda bulunan örneklerle bugünküleri kıyasladığımızda çok fazla değişmediğini görüyoruz. Burada gördüğünüz tokalar kancalı dediğimiz modelden. Bu buluntular genellikle tunç, bakır ve pirinç malzemelerden yapılmış, üzerlerinde çeşitli süslemeler barındıran kare ve dikdörtgen gibi yapılarda örnekler” diye ekledi.