İzmir’deki Suç Örgütü Çökertildi

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇÖKERTİLMESİ

İzmir’de “Acımasızlar” ismiyle bilinen bir suç örgütü, şikayet eden vatandaşları alıkoyup darp etmesi, videoya çekip paralarını gasbetmesi, evlerine molotof atması ve adreslerini kurşunlamasıyla dikkat çekti. Bu aynı zamanda, devrim niteliğinde bir operasyonla çökertildi. Operasyon sırasında 10 şüpheli gözaltına alındı.

EPEYCE SUÇ KAYDI VAR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu suç örgütünü tespit etti. Ekipler, örgütün “uyuşturucuya savaş açtık” kisvesiyle sokaklarda dolaştığını ancak aslında birçok suçtan, özellikle de uyuşturucudan, kayıtları olan 12 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler; A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimleriyle kayıtlara geçmiş durumda.

GÖZALTILAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile başlatılan operasyon, 29 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu baskın sonucunda 12 şüpheliden 10’u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülmek üzere süreç başlatıldı. Ayrıca, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar hala devam ediyor.