İzmir’deki Trafik Kazasında 18 Yıl Ceza

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Kaza, 30 Haziran 2023’te saat 19.30 civarında Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yollarında gerçekleşti. Gaziemir yönünden Ayrancılar’a doğru giden 57 yaşındaki Özcan Özer yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak’ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özcan Özer’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar’ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, otomobildeki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU

Özcan Özer’in otomobilinde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular ise Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Kaza, bir araç kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, hafif ticari aracın Özcan Özer’in otomobiline hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin refüjü aşıp minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak, kazadan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı, ardından yakalanarak gözaltına alındı. Koçak, ifadesinde önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazaya dair düzenlenen tespit tutanağında Özcan Özer ve İsmail Akdar’ın kusursuz olduğu, tüm sorumluluğun Yusuf İslam Koçak’ta bulunduğu ifade edildi.

Alkolsüz olduğu rapor edilen Koçak hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Eylül ayında görülen davada mahkeme, Koçak’ı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın ‘bilinçli taksirle’ gerçekleşmesi nedeniyle ceza yarı oranda artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Tarafların itirazları sonucunda dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, Koçak’ın yüzde yüz kusurlu olduğuna dikkat çekti. Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, kazaya sebep olabilecek davranışlar sergilediğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti.

KARARIN ONANMASI VE TEMYİZ İLE İLGİLİ SÜREÇ

Koçak’ın yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına rağmen makas atarak araç kullandığını, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığını dikkate alarak cezanın artırıldığı vurgulandı. Daire, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu ve sanığın eylemlerinin doğru bir şekilde nitelendirildiğini belirterek cezasını onadı. Katılan vekillerinden avukat Aykut Dikencik, dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını belirtti. Dikencik, “Olayda sanığın olası kasttan ceza almasını ve bu yüzden de cezasının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden dosyayı temyiz edeceğiz” dedi.