İzmir’deki Üç Belediyede Grev Kararı Alındı

GREVE HAZIRLIK VE İSYAN

DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir şubeleri, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde grev kararı ilan etti. Konak Belediyesi iştiraki Merbel AŞ.’de çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak, “İş, emek yoksa grev var” yazılı pankart açtı ve “Sadaka değil toplu sözleşme” şeklinde sloganlar attı. Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, aralık ayında başlayan ve 1,500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını aktardı.

YOKSULLUK VE TALEPLER

İşçilerin hızla yoksullaştığını ve enflasyon ile yaşam pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiklerini ifade eden Aras, “İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz.” dedi. Aras, belediye yönetimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın sorumluluk almadığını öne sürerek, “En son Nisan 2024’te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.” şeklinde konuştu.

GREVE ÇIKIŞ PLANLARI

Aras, eğer SODEMSEN ve belediye yönetimi çözümsüzlükte ısrar ederse, “7 Mayıs 2025’te Merbel işçileri greve çıkacaktır ve Konak’ta hizmet duracaktır.” dedi. Yapılan konuşmanın ardından belediye binası kapısına grev kararı asıldı. Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde de grev kararı ilan edildi, işçiler burada da slogan attı ve halay çekti.