İzmir’deki Yangında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İZMİR’DE YANGIN FELAKETİ: 5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde, 1 ile 5 yaş arasındaki beş kardeşin yaşamını yitirdiği yangın, tüm Türkiye’yi derin bir acıya boğdu. Kayıplarını yaşayan anne Melisa Sinem Akcan ve baba Hakan Akcan cenaze töreninde gözyaşları döktü. Yangınla ilgili ayrıntılar ise kan donduran cinsten. Beş kardeşin yaşamını yitirdiği yangın esnasında komşu Soner Şahin, olayın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle dile getirdi: “Yangın dün saat 19.30’da çıktı. Annenin çığlıklarını duyduk. Evin içine koşturduğumuzda içeride yoğun bir duman vardı. Annesi çocukları dışarı çıkarma çabasındaydı; ancak beşini de kaybettiğimizi anladım.”

YANGININ ÇIKMA NEDENİ VE KAPIDA YAŞANANLAR

Yangının sebebinin sobanın devrilmesi olduğu öne sürülüyor. Şahin, annenin çocukların yanından ayrıldığını belirterek, “Kapılarda kilit yok ama PVC kapı olduğundan kapıyı çekip kolu çıkartıp ayrılıyormuş. Zaten çocukların açma gücü yoktu, çünkü yaşları 5, 4 ve 3’tü.” şeklinde konuştu. Yangının ardından, geçen ay hayvanların bulunduğu bir alanda yangın çıktığını da kaydeden Şahin, “Boş bir odada bir köpek ve yavruları da yanarak öldü.” dedi.

YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR

5 çocuğun ölümünün zorluğunu anlatan babaannenin ifadesi ise dikkat çekti. Ayşe Açar, “Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi.” dedi. Yangın sonrası Hatice Tosça, oğlunun iş yerinden ayrılmasının ardından durumu öğrenerek acılı aileyi tanıdığı için derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti ve, “Oğlum, ‘Anne Hakan’ın çocukları zehirlenerek öldü’ dedi.” ifadeleriyle durumu aktardı.

ÇOCUKLARIN TAHLİYESİ VE AİLENİN DURUMU

Komşu Esma Şahin ise yangın sırasında çocukların kapının arkasında kilitli kaldıklarını aktararak, “Çok acı bir olay.” dedi. Aile, maddi olarak zor durumda olduğu için ahlaki olarak desteklenmeye devam etti. Bakanlık, aileye toplamda 110 bin lira destek sağladı. Aile, çocukların devlet himayesine alınması teklifini kabul etmedi.

ANNELERİN İFADENİ VE CENAZE TÖRENİ

Anne Melisa Akcan, polisteki ilk ifadesinde, 18.45 sıralarında evden çıktığını ve 19.05’te eve döndüğünde dumanların yükseldiğini gördüğünü aktardı. Cenaze töreninde hem anne hem baba Hakan Akcan’ın katıldığı bildirildi. Daha önce suçlardan cezaevine giren baba, çocuklarının cenazesine katılmak için izin aldı. 5 kardeşin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak defnedilmek üzere Selçuk’a götürüldü.