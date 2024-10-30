İzmir Depremi’nin Dördüncü Yılı Töreni Duygulandırdı

30 EKİM 2020 DEPREMİ İLE İLGİLİ ANILAR

Türkiye’nin İzmir ilinde 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, kentin derin yaralarını açtı. Bu felakette 117 vatandaş hayatını kaybetti. Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, depremin acıları hâlâ taze ve en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bayraklı’da düzenlenen anma etkinliğinde duygulu anlar yaşandı. Tören sırasında Kur’an-ı Kerim okundu ve anıta karanfiller bırakıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, saat 14.51’de çalan sirenler eşliğinde gözyaşlarına boğuldu.

ACI HATIRALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, depremin üzerinden dört yıl geçse de yaşanan acıların hâlâ içlerinde olduğuna değindi. Tugay, “Gerçekten unutmak istediğimiz bir acı yaşadık; çünkü çok sevdiğimiz, birbirinden masum küçücük çocukları, kardeşlerimizi, büyüklerimizi kaybettik burada,” diye konuştu. İzmir’in deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Tugay, yapılarla ilgili bir bina envanteri hazırlamalarının şart olduğunu, dayanaksız yapıların tespitinin yapılması gerektiğini belirtti.

İNCELEME RAPORLARI VE GELECEK PLÂNLAR

Bayraklı ve Bornova bölgesinde yaklaşık 95 bin bina incelendiğini açıklayan Tugay, bu binalarla ilgili raporların hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti. Deprem sırasında risk oluşturan yapılarla ilgili hangi önlemlerin alınacağı konusunda fikir alışverişinde bulunulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Tugay, İzmir yanlızca yerel yöneticilerin değil, aynı zamanda ülkenin bakanlığının da sorumluluğunda olan bir konunun altını çizdi.

MASTER PLANA GEREKSİNİM

Tugay, yapılacak olan tüm bu incelemelerin yanı sıra, mevcut yapılardaki güçlendirme çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Yıkılabilecek yapıların bir an önce eğer mümkünse yeniden yapılması, değilse hiç olmazsa güçlendirilmesi için bir şeyler yapmak zorundayız,” dedi. Ayrıca, İzmir’de bir deprem master planına ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda çalışmaların hız kazanması gerektiğini de vurguladı. İnsanların bu süreçte bilinçlendirilmesinin önemine de dikkat çekti.

İMAR AFFI VE DEPREM RİSKİ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı’nın depremlerden en fazla etkilenen ilçe olduğunu ifade etti. Önal, “Daha öncesinde onlarca deprem yaşayıp, depreme dayanıklı evlerin olması gerektiğini defalarca söyledik,” diyerek eleştirilerini dile getirdi. 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremde birçok can kaybının yaşandığını, bunların sadece rakamsal değil, aynı zamanda sosyal etkilerinin olduğunu belirtti. İmar barışı ve aflarla birlikte, depreme dayanıksız yapılar konusunda yapılan çalışmaların yetersiz kaldığına vurgu yaptı.