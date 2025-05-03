İzmir Devlet Opera, Bilecik’te Performans Sergiledi

KONSERİN UNUTULMAZ ANLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bilecik’te bulunan sanatseverlere muhteşem bir gece sundu. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Anadolu Ezgileri” konseri, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bakanlık tarafından “Opera ve Bale Her Yerde” anlayışı ile düzenlenen 1. Anadolu Festivali, 2024 yılında altı farklı şehirde sanatseverlerle bir araya gelerek yoğun ilgi gördü. Festivalde toplamda 14 farklı eser sahnelendi ve 15 gösteride toplam 15 bin 358 seyirciye ulaşıldı.

Bu yıl festivalin kapsamını genişletmeyi hedefleyen organizasyon, 2025 yılında 23 şehirde sanatseverlerle buluşmayı planlıyor. Anadolu’nun köklü kültürel mirasını sanatla bir araya getiren etkinlik, katılımcılara eşsiz performanslar sergileyerek yerelden evrensele uzanan etkili bir sanat köprüsü kuruyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında katılımcılar, sanatçılar ile hatıra fotoğrafları çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Festival, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de, 46 yıl aradan sonra sahnelenecek olan “Folklorama” opera ve bale gösterisiyle yoluna devam edecek. Bu gösteri, yine Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.