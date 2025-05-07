İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konser Verdi

İZDSO’NUN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİK

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Turgutlu ilçesinde bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik özel bir konser düzenledi. Bu etkinlikle gençlere çok sesli müziği tanıtmayı ve klasik müziğin keyfini sevdirmeyi hedefleyen orkestra, Turgutlu Lisesi’nin konferans salonunda öğrencilerle buluştu.

KONSERDE SUNULAN ESERLER

Orkestra şefi Nesrin Bayramoğulları yönetiminde gerçekleştirilen konser, yerli ve yabancı klasik eserlerin seslendirildiği bir programla zenginleştirildi. Bu etkinliğe aynı zamanda Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da katılım gösterdi. Gençlerin müziğe olan ilgisini artırmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin önemi vurgulandı.