İzmir Dikili’de Yangın Kontrollü Olarak Söndürüldü

İZİMİR’DEKİ YANGININ NEDENİ BELİRSİZ
İzmir’in Dikili ilçesinde makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Alevlerin nedeni henüz netlik kazanmadı. Çandarlı Mahallesi’nde meydana gelen yangın, kısa süre içinde büyüdü ve bölgedeki yetkililere ihbar edildi.
EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İhbar sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen harekete geçti. Yangına, 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale yapıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
ULAŞIM YOLU AÇILDI
Yangın nedeniyle kapanan Çandarlı Mahallesi giriş yolu, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.