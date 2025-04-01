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İzmir’e Dönüşlerde Trafik Yoğunlaştı

RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı’nın son gününde tatil amacıyla memleketlerine veya plaj beldelerine giden İzmirli vatandaşlar geri dönüş yapmaya başladı. Bu durum, Ankara İzmir yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken, özel sektörde çalışan bazı bireyler tatil için gittikleri yerlerden İzmir’e dönme yolculuğuna başladı.

GÜVENLİ TRAFİK İÇİN POLİS UYARILARI

Ankara İzmir yolu üzerindeki Kemalpaşa çevirme noktasında görev yapan polis ekipleri, yolcuların güvenli seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun gün boyunca süreceği öngörülüyor. Özellikle yağışlı havanın etkisiyle polis ekipleri sürücüleri çeşitli konularda uyarıyor.

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