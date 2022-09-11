İzmir ekibi Göztepe, Volkan Demirel’i istiyor

İzmir ekibi Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük’ü çalıştıran tecrübeli teknik adam Volkan Demirel’i istiyor.

FF 1. Lig’de 5 maç sonunda aldığı 1 galibiyet ile 13. sırada yer alan Göztepe’de teknik direktör Turgay Altay’ın görevine son verildi. Bilindiği üzere, İzmir ekibi Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu’nu gündeme almıştı.

Göztepe, Volkan Demirel ile temasa geçti

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay’ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.

Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.

Gün sayıyor

Son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig’de görev alan Göztepe’nin başına geçmek için gün sayıyor.

Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig’i hedefliyor. Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel’i biçilmiş kaftan olarak görüyor.