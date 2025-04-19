İzmir Ekip, Gol Atarak Eşitlik Sağladı

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE’YE KONUK OLDU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile karşılaştı. İlk yarı, siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Ancak, ikinci yarı başladıktan hemen sonra İzmir ekibi, dikkate değer bir golle eşitliği sağladı.

Göztepe’den Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahasına bir orta yaptı. Beşiktaş’tan Chamberlain, topu ceza yayına uzaklaştırdı. Bu sırada, topa gelişine sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapan İsmail Köybaşı, Mert’in sağından topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi. Eski takımına gol atan İsmail, bu sevinci büyük bir coşkuyla yaşadı. Ayrıca bu gol, kısa süre içinde en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.