İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Unutulmaz Konser

İEÜ BAHAR ŞENLİĞİ UNUTULMAZ BİR KONSERLE SONLANDI

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iki gün süren bahar şenliği etkinliklerini etkileyici bir konserle tamamladı. Amfitiyatroda sahne alan Türk rock müziğinin sevilen grubu Adamlar, İEÜ öğrencilerine ve mezunlarına harika bir performans sunarak etkinliğe damgasını vurdu. Bahar coşkusu, kampüsün her yerine yayılırken, düzenlenen müzik festivali de katılımcılardan tam not aldı.

UNUTULMAZ PERFORMANSLAR SERGİLENDİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Grup Turuncu, Deepcheck ve E-Koro’nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nden Popapella, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Antrasit, Marmara Üniversitesi’nden Birden ve Dokuz Eylülden Şantiye adlı müzik grupları, unutulmaz anlar yaratarak gençlere muhteşem performanslar sundu. Bu etkinlik, müzik dolu bir atmosferin yaratılmasını sağladı.

GASTRONOMİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

Kampüs genelinde yer alan yiyecek-içecek stantlarıyla öğrenciler, farklı lezzetleri keşfetme fırsatı buldu. Kampüs, neredeyse bir mini gastronomi sokağına dönüştü. Waffle’dan Asya mutfağına, el yapımı limonatalardan vegan atıştırmalıklara kadar birçok lezzet, gençlerin büyük beğenisini kazandı. Bahar şenliğinin en yüksek noktasında ise Adamlar konseri gerçekleşti. Alanı dolduran binlerce öğrenci ve mezun, şarkılar eşliğinde dans ederek konserin tadını çıkardı.

EĞLENCE DOLU İKİ GÜN

Kampüste düzenlenen ve iki gün boyunca kesintisiz eğlence sunan bahar şenliğinde öğrenciler, kulüp stantlarını ziyaret etti; atölyelerde, interaktif oyunlarda ve sürpriz etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Bahar şenliği, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatarak bu yılki etkinliklerinin tam anlamıyla başarılı geçmesini sağladı.