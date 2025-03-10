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İzmir Elektrik Kesinti Listeleri Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

İzmir’de elektrik kesintisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin açıklamasına göre, 11 Mart günü İzmir’in çeşitli ilçeleri ve mahallelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, özellikle gündelik yaşamı etkileyebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLİÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler hakkında bilgiler yer alıyor. Hangi ilçelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek ve kesintilerin ne zaman sona ereceği gibi detaylar merak ediliyor. İzmir’de elektriğin ne zaman geri geleceği de araştırmalar arasında.

GÜNCEL DURUM VE DETAYLAR

İzmir’deki elektrik kesintileri listesi yayınlandı ve kesintilerin ne zaman olacağı konusunda bilgi alınıyor. Vatandaşlar, bu durum hakkında gereken bilgilere ulaşmak istiyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeleri bize takip etmeye devam edin!

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