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İzmir Elektrik Kesinti Listesi Yayımlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi araştırmaları yoğun şekilde devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 15 Mart tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Bu durum, İzmir’deki birçok vatandaş için önemli bir konu haline geldi.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE MAHALLELER

Yapılan açıklamaya göre, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler belirli bir liste halinde sunulmuş durumda. Elektrik kesintisi hangi bölgelerde etkili olacak ve İzmir’e elektrik ne zaman geri gelecek soruları gündemde. İzmir’de yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair detaylar için takipte kalmak gerekiyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

Son olarak, İzmir elektrik kesintileri listesi de yayınlandı. Vatandaşlar, belirlenen tarihlerde elektrik kesintisi olabilecek bölgeleri öğrenerek hazırlıklı hale gelebilecekler. İzmir’deki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için haberimizde detayları bulabilirsiniz.

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