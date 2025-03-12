İzmir Elektrik Kesinti Listesi Yayınlandı

İZMİR ELECTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesine dair araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart günü İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu bağlamda, belirli mahalleler de kesintiden etkilenecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi uygulanan ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler hakkında bilgi veriliyor. İzmir’de hangi ilçelerde kesintiler olacağına ve elektriklerin ne zaman geleceğine yönelik bilgiler ise haberimizde yer almakta. İzmir elektrik kesintileri listesi de yayımlandı. İzmir’deki elektrik kesintileri detayları için izlemeye devam edin!