İzmir Elektrik Kesintileri Bilgisi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İzmir’de elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalara devam ediliyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 10 Mayıs günü İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin gerçekleşeceğini duyurdu.

ÇEŞİTLİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Açıklamalara göre, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile birlikte mahalle bilgileri de paylaşıldı. İzmir’de hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. İzmir’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

İzmir elektrik kesintileri listesi de yayımlandı. Kesintilerin hangi mahallelerde olduğunu ve ne süreyle devam edeceğini gösteren bilgiler, vatandaşların dikkatine sunuldu. İzmir’de bu durumun etkilediği mahalleler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.