İzmir Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İzmir elektrik kesintisi araştırmaları sürüyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi, 10 Nisan tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Elektrik kesintisinden etkilenecek olan ilçeler ve mahalleler açıklandı. İzmir’de hangi bölgelerde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceğiyle ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMANDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRALANDI

İzmir’de elektrik kesintileri konusunda yayınlanan listeye göre, belirli bölgelerde elektrik akışı duracak. Kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve süresi hakkında bilgi verildi. Bu nedenle, İzmir’de yaşayanların elektriksiz kalacağı zaman aralıklarını takip etmeleri gerekiyor.

İZİR’DE ETKİLENEN İLÇELER VE MAHALLELER

Gediz Elektrik Dağıtım şirketinin açıklamasına göre, 10 Nisan’daki elektrik kesintileri, İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı mahalleleri etkileyecek. Kesinti yaşanacak ilçelere dair ayrıntılı bilgi verildi ve gün içerisinde bu durumun süresi hakkında bilgiler paylaşılacak. İzmir’de elektrik kesintilerinin hangi tarihlerde meydana geleceği merakla bekleniyor.