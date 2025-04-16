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İzmir Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 17 Nisan tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyuruyor. Bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için, İzmir’de etkilenebilecek ilçeler ve mahalleler listesi hazırlanıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’deki elektrik kesintileri hakkında kesin bilgilere ulaşmak, bu konuda yaşanan sorunları minimize etmek açısından önemli bir konu. İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında bilgi edinmek isteyenler, kesintilerin yaşanacağı ilçeler hakkında detayları araştırıyor. Yakında yayınlanacak olan İzmir elektrik kesintileri listesi, kesintilerden etkilenecek yerleri belirleyecek.

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