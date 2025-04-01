İzmir Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir’deki elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi üzerine araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi 2 Nisan tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını açıkladı. Bu durumda, İzmir’de hangi ilçelerde kesinti olacağı ve hangi mahallelerin etkileneceği merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de meydana gelecek elektrik kesintileri ile ilgili detaylar netlik kazanıyor. Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceği konusunda duyurulan bilgiler doğrultusunda, vatandaşlar bu durumu dikkatle takip ediyor. İzmir’de elektrik kesintilerinin yaşanacağı mahalleler ve süreleri ise ilerleyen saatlerde açıklanacak.