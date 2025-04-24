İzmir Elektrik Kesintileri Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

İzmir genelinde elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi üzerine gerekli araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı duyuruda, 25 Nisan tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli aralıklarla elektrik kesintileri meydana geleceği bildiriliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği gibi sorular gündemde. İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve bu ilçelerdeki etkilenen mahalleler, araştırma konuları arasında yer alıyor. Detaylar için İzmir elektrik kesintisi listesi güncellendi.