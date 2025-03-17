İzmir Elektrik Kesintisi: 18 Mart Detayları

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileri üzerinde çalışmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 18 Mart’ta İzmir’in çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda, İzmir’de hangi ilçelerin etkileneceği ve kesintilerin yaşanacağı mahalleler hakkında bilgiler paylaşılacak.

KESİNTİDEN ETKİLENEN İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de gerçekleştirilecek olan elektrik kesintileri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağı ve elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği gibi konular merak ediliyor. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili detaylı bir liste yayımlandı. İşte, kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler.