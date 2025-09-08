İzmir Elektrik Kesintisi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 9 Eylül tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu nedenle, İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve ilçeler detaylarla açıklandı. Kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda da bilgiler yer alıyor. İzmir’de elektrik kesintilerinin haritası ve kesintilerin süresiyle alakalı tüm detaylar haberimizde. İzmir’deki elektrik kesintileriyle ilgili en güncel gelişmeler için takipte kalın.