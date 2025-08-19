Haberler

İzmir Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İzmir’deki elektrik kesintileri konusunda araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir’de hangi bölgelerin etkileneceği ve ne zaman elektrik geri geleceğiyle ilgili detaylar ise merak ediliyor.

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi verildi. Kesintilerin hangi saatlerde olacağı ve etkilenen alanlar üzerine bilgiler, İzmir sakinleri için önem taşımakta. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste ve zaman dilimleri paylaşıldı. İzmir’in hangi bölgeleri bu kesintilerden etkilenecek, detaylar yakında açıklanacak.

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

