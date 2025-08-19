İzmir Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

İzmir’deki elektrik kesintileri konusunda araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir’de hangi bölgelerin etkileneceği ve ne zaman elektrik geri geleceğiyle ilgili detaylar ise merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi verildi. Kesintilerin hangi saatlerde olacağı ve etkilenen alanlar üzerine bilgiler, İzmir sakinleri için önem taşımakta. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste ve zaman dilimleri paylaşıldı. İzmir’in hangi bölgeleri bu kesintilerden etkilenecek, detaylar yakında açıklanacak.