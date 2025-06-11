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İzmir Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

İZMAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMASI

İzmir’de elektrik kesintisine dair araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden gelen bilgiye göre, 11 Haziran tarihindeki kesintiler İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek. Bu durum, bölgedeki kullanıcılar arasında merak uyandırıyor.

İZMAR’DA KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir il sınırları içinde hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve hangi mahalleler etkileniyor? Bu bilgilerin paylaşımı yapıldı ve detaylar kamu ile paylaşılıyor. Yerel halk, elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği hakkında bilgi almak için gerekli güncellemeleri takip ediyor.

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

İzmir’de planlanan elektrik kesintileri bu bağlamda önemli bir konu haline geldi. Yapılan duyurularla birlikte kullanıcılar, kesintilerin süreleri ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi sahibi oluyor. İzmir’de yaşanan bu elektrik kesintileriyle ilgili detaylı liste gün yüzüne çıktı.

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