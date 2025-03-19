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İzmir Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DUYURU

İzmir’de elektrik kesintileri üzerine araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 19 Mart tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacağına dair bir bilgi paylaştı. Bu durum, il genelinde birçok mahalleyi etkileyecek.

KESİNTİLERDEN ETKİLENEN İLÇE VE MAHALLELER

Yapılan açıklamada, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bu ilçelerde etkilenecek mahalleler yer alıyor. Ayrıca, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları da haberin detaylarında mevcut.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

İzmir’de elektrik kesintilerine dair liste yayımlandı. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi takip edebilirsiniz.

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