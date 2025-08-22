Haberler

İzmir Elektrik Kesintisi Duyurusu Yapıldı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan duyuruya göre, 23 Ağustos’ta İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bilgiler doğrultusunda, İzmir’de hangi mahallelerin etkileneceği ve olası elektrik kesintilerinin detayları belirlendi.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi olacak ilçeler ve de bu kesintilerden etkilenecek mahalleler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca, “İzmir’de elektriğin ne zaman geri geleceği” sorusunun cevabı da merak ediliyor. Kesintilerin nerelerde yaşanacağı ve süreleri hakkında detaylı bilgi sağlandı. İzmir’de elektrik kesintileri listesi güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı.

