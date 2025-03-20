İzmir Elektrik Kesintisi Güncel Listesi

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE GEDİZ AÇIKLAMASI

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklama ile 21 Mart’ta İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi. Kesintilerin detayları ve hangi ilçelerde yaşanacağı konusunda bilgi sahibiyiz.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de 21 Mart’ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt arıyor. Kesintilerin süreleri ve etkilenen bölgeler hakkında daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. Detaylı bilgi ve güncel kesinti listeleri için haberimizi takip edebilirsiniz.