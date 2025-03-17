İzmir Elektrik Kesintisi Listesi 18 Mart

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de, elektrik kesintisinin gerçekleşeceği tarih ve yerler hakkında araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 18 Mart’ta İzmir’in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Bu kesintilerin süresi, mahallelere göre değişiklik gösterecek. Elektrik kesintisinin detayları merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı netleşti. 18 Mart’ta elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeler ve mahalleler aşağıda listelendi. Vatandaşlar, elektrik kesintisinin hangi saatlerde olacağını ve ne zaman tekrar elektrik alabileceklerini öğrenmek için bilgi arıyor. Kesintiler nedeniyle çeşitli planların değişeceği düşünülüyor.

AYRINTILAR VE GÜNCELLEME

Kesintinin ne zaman sona ereceği ve buna bağlı süreçler hakkında güncel bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacak. İzmir’deki elektrik kesintileri, vatandaşlar üzerinde etki yaratırken, bu konuda GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılacak açıklamaları takip etmek önem arz ediyor.