İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İzmir ve GEDİZ elektrik kesintisi bilgileri üzerinde araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden alınan verilere göre 20 Nisan tarihinde İzmir’in farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman elektrik verileceği merak ediliyor. Bu konuda yapılacak araştırmalar ve açıklamalar, kesintilere dair bilgilerin daha net hale gelmesini sağlayacak. İzmir’deki elektrik kesintileri listesi ise kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar için takipte kalın.