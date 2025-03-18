İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILMAKTADIR

İzmir ve GEDİZ elektrik kesintisi kapsamında araştırmalar sürdürülüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 19 Mart günü İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerin yaşanacağını duyurdu. Bu kesintiler, yerel halk için önem arz eden bir durumdur.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgiler veriliyor. İzmir’deki kesintilerin hangi alanlarda gerçekleşeceği ve ne zaman elektrik geri gelecek soruları gündemde. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili yapılan açıklamaya göre, tüketiciler için en son güncellemeler sağlanıyor.