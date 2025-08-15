İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar sürüyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinin yapmış olduğu duyuruya göre, 16 Ağustos tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgi paylaşılıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Yapılan açıklama doğrultusunda, İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği merak ediliyor. Ayrıca, elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmir’deki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgiler ve yerele özgü detaylar haberimizde yer alıyor.