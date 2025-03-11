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İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

İzmir’deki elektrik kesintilerine ve GEDİZ elektrik kesintisi listesine yönelik araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 12 Mart tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Açıklanan bilgilere göre, İzmir ilinde belirli mahallelerde ve ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir halkının merak ettiği sorular arasında “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” soruları yer alıyor. Kesintilerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi takip etmeye devam edin.

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