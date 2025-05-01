İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Yapılan son araştırmalara göre, İzmir’deki elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi listesine dair bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 2 Mayıs tarihi itibarıyla İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ile kesintilerden etkilenecek mahalleler de merak ediliyor. Hangi ilçelerde elektrik olmayacağı ve İzmir’e elektrik ne zaman geleceği gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. Yapılan açıklamaların detaylarıyla birlikte İzmir elektrik kesintileri listesi de kamuoyuna duyuruldu.