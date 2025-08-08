Haberler

İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMET KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Ağustos’ta İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

İZİRM’DE KAÇ İLÇE ETKİLENİYOR?

Duyurulan kesintiler kapsamında, İzmir’de hangi ilçelerin elektrik kesintisinden etkileneceği ve hangi mahallelerde bu sorun yaşanacağı liste halinde yayınlandı. İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve enerjinin ne zaman geri geleceği hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Kesintilerin yaşanacağı alanların güncel listesi açıklandı.

ÖNEMLİ

