İzmir Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’deki elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi listeleri üzerine araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, 12 Ağustos tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtildi. Bu kapsamda, İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak olan ilçeler ve mahalleler hakkında bilgiler edinmek mümkün.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektrik akımının ne zaman geleceği merak ediliyor. İzmir elektrik kesintileri listesi detaylarıyla birlikte yayınlandı. Başta hangi mahallelerin etkileneceği konusunda bilgiler verilecek. İzmir’de elektrik kesintisi bekleyenler için gelişmeleri takip etmek önemli.

İZAYTAŞ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ KESİNTİLER

İzmir genelinde, özellikle belirli bölgelerdeki kesintilerle ilgili detaylar almak ya da hangi mahallelerde kesintinin süreceğini öğrenmek için güncel bilgileri takip etmekte fayda var. Elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeler ve detaylar için sizi bilgilendireceğiz.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

