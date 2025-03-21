İzmir Elektrik Kesintisi ve GDZ Açıklaması

İZMİR’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ Elektrik kesinti listesi üzerindeki araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden gelen bilgilere göre, 22 Mart tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve hangi mahallelerin etkileneceği de merak ediliyor. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılı listeler paylaşıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallerle ilgili bilgiler haberimizde mevcut. Ayrıca, İzmir’e ne zaman elektrik geleceği konusunda da bilgiler sağlanıyor.