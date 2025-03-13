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İzmir Elektrik Kesintisi ve GDZ Listesi

İZMİR’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi üzerine araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri olabiliyor. Kesintilerin detayları da açıklandı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesinti süresi hakkında bilgi verildi. Elektrik kesintilerinin olduğu mahalleler de açıklanarak, İzmir’deki vatandaşlar için önemli bilgilere ulaşım sağlanmış oldu. Özellikle hangi bölgelerin etkileneceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra, İzmir’e elektrik ne zaman gelecek sorusu da gündemde yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ YAYINLANDI

İzmir elektrik kesintileri listesi de yayınlandı ve burada hangi bölgelere elektrik verilmeyeceği bildiriliyor. İzmir’deki vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için önceden haberdar olmaları sağlanıyor. İşte İzmir’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgiler!

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