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İzmir Elektrik Kesintisi ve GEDİZ Detayları

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI

İzmir’de elektrik kesintileri için gereken araştırmalar yapılmaya devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 19 Mart günü İzmir’in çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri olacağını belirtiyor. Bu kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağı ve hangi mahallelerin etkileneceği konularında bilgiler verildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağı ve ne zaman elektrik geleceği hakkında detaylar araştırılmakta. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin açıklamaları doğrultusunda, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler de belirlenmiş durumda. İzmir halkı, bu bilgileri takip ederek kesintilerle ilgili bilgi sahibi olabiliyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

İzmir’de elektrik kesintileri listesi yayınlandı. Bu bağlamda, İzmir’de hangi mahallelerde ve ne zaman elektrik kesileceği ile ilgili detayların yer aldığı güncel bilgiler paylaşılıyor. Elektrik kesintilerinin etkilediği bölgeleri takip etmek, İzmirli vatandaşlar için önem arz ediyor.

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