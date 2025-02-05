İzmir, En Az 15 Fay Hattına Sahip

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLERİN ETKİSİ

Ege Denizi’nde son zamanlarda meydana gelen depremler, Türkiye’nin aktif fay haritasını yeniden göz önüne getirdi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında İzmir ve çevresine yönelik dikkat çekici uyarılarda bulundu. Görür, İzmir’in birçok deprem üreten kaynağa sahip olduğunu ve deprem açısından son derece hassas bir bölge olduğunu ifade ederek, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” diye konuştu. Ayrıca, sadece Ege Bölgesi değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde gerçekleşen depremlerin İzmir üzerinde büyük bir etki yarattığını da vurguladı.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK BÖLGELER

Özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta alanlarının zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu yerlerin deprem dalgalarından en çok etkilenen alanlar arasında bulunduğunu söyledi. İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski taşıyan en az 15 fay bulunduğunu aktaran Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli araştırmanın yapılmadığını kaydetti. “Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama ‘Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız’ mantığı hâlâ devam ediyor” sözleriyle durumu özetledi.

TARİHSEL DEPREMLER VE RİSK ANALİZİ

İzmir’in tarihsel olarak büyük depremlerle karşılaştığına dikkat çeken Görür, durumu daha net açıklamak için örnekler verdi: “Erzincan’da 7 ve üzeri deprem olmuşsa, bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki, böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Adapazarı’nda en son deprem 1967’de oldu; artı 250’yi koy, ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum.” Görür, İzmir’deki 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmediklerini belirterek, “Korku orada” diyerek endişelerini dile getirdi.